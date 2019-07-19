إعادة افتتاح خط الباب الشرقي - مدينة الصدر (شارع الداخل) عبر حافلات الحديثة

2019/07/19 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، اعادة افتتاح خط باب الشرقي - مدينة الصدر ( شارع الداخل ) عبر حافلات النقل الحديثة.

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