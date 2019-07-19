2019/07/19 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل : اعادة (272) نازحا الى مناطقهم في القائم والنبي يونس بغداد/ خطوة برس أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل ، أمس الخميس، اعادة (272) نازحا من مخيمات الخازر و السياحية مخيم حسن شام الى كوكجلي والنبي يونس والى مدينة القائم.وقال بيان للوزارة تلقت “خطوة برس” نسخة منه” انه “استنادا

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