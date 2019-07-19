الحكومة تشكل لجنة للتحقيق بقصف معسكر الحشد في امرلي

2019/07/19 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، الجمعة، بتشكيل لجنة للتحقيق في قصف طائرة مسيرة لمعسكر للحشد الشعبي في منطقة امرلي.وجاء في بيان لخلية الاعلام الأمني تلقته /المعلومة/ ان”عبدالمهدي وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثليين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي”.[…]

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