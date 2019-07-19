خمسة اعوام على الإبادة.. ما الجهد الدولي والمحلي، والتطورات التي حصلت؟

2019/07/19 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو تقترب الذكرى الخامسة على الإبادة الايزيدية، وما زالت النساء اسيرات لدى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، وتزداد اعداد المقابر الجماعية وعدد الضحايا، وتستمر معاناة النازحين في المخيمات، مع ان المحافظات التي وقعت بيد “داعش” قد تحررت منذ سنوات، وشارك مواطنين منها في تلك الإبادة والجرائم بحق الايزيديين، وعادت الحياة …

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