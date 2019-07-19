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#عاجل_الغدير | روسيا اليوم: الناقلة "ستينا إمبيرو" البريطانية كانت متوجهة للسعودية قبل أن تغير مسارها نحو جزيرة قشم الإيرانية

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#عاجل_الغدير | روسيا اليوم: الناقلة "ستينا إمبيرو" البريطانية كانت متوجهة للسعودية قبل أن تغير مسارها نحو جزيرة قشم الإيرانية

الجمعة 19 يوليو 2019 - 21:13

#عاجل_الغدير | روسيا اليوم: الناقلة "ستينا إمبيرو" البريطانية كانت متوجهة للسعودية قبل أن تغير مسارها نحو جزيرة قشم الإيرانية

#عاجل_الغدير | روسيا اليوم: الناقلة "ستينا إمبيرو" البريطانية كانت متوجهة للسعودية قبل أن تغير مسارها نحو جزيرة قشم الإيرانية

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