عاجل_الغدير | أ.ف.ب : الحرس الثوري الإيراني يصادر ناقلة بريطانية في مضيق هرمز

2019/07/19 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت روسيا اليوم نقلا مصادر في البحرية، تابعها موقع الغدير، إن "الناقلة ستينا إمبيرو البريطانية التي صادرها الحرس الثوري الإيراني كانت متوجهة ميناء الجبيل السعودي قبل أن تغير مسارها نحو جزيرة قشم الإيرانية".وأضافت المصادر، أن "الناقلة البريطانية تابعة لشركة ستينا بولك وحمولتها 30 الف طن".من جهته أكد التلفزيون الإيراني إن "الوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني صادرت الناقلة البريطانية لمخالفتها قواعد البحرية الدولية".بريطانيا من جهتها علقت على مصادرة الناقلة قائلة: سنقيّم الوضع في خضم هذه التقارير".

انتهى.ص.هـ.ح.

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