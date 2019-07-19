فتح 250 شارعاً في الدورة

2019/07/19 | 21:32

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بغداد / الصباح

أعلنت أمانة بغداد أمس الجمعة، فتح 250 شارعاً رئيساً وفرعياً ضمن قاطع بلدية الدورة جنوبي العاصمة بالتعاون مع القوات الأمنية، مبينة ان أغلب تلك الشوارع كانت مغلقة منذ سنة 2003.

وذكر بيان للأمانة تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “ملاكات دائرة بلدية الدورة بالتعاون مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتحت 250 شارعاً رئيساً وفرعياً خلال الفترة الماضية كانت مغلقة منذ (10 - 16) عاماً فضلا عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مراكز الشرطة والمدارس والدوائر الحكومية وأيضا من على المجسرات”.



وأضاف البيان، ان “ملاكات الدائرة قامت بأعمال تأهيل الشوارع بعد فتحها عبر صيانة الخدمات التحتية وترقيع وإكساء عدد من الشوارع وصيانة القالب الجانبي واستبدال أغطية المشبكات المتضررة فيها”.

إلى ذلك، أفادت أمانة بغداد، في بيان آخر بإزالة كاملة لسوق متجاوزة ضمن منطقة حي الرسالة جنوبي العاصمة، وقالت الامانة في بيان: إن “بلدية الرشيد قامت بحملة أزالت خلالها سوق الرسالة ضمن منطقة حي الرسالة بالكامل ضمن المحلة 851 وبواقع أكثر من 50 كشكاً متجاوزاً”.

وأضافت الامانة، أن “الاكشاك شيدت على الأرصفة ما دعا الكوادر البلدية القيام بحملة أزالت خلالها جميع الاكشاك بعد عدم استجابة اصحابها للإنذار ولأكثر من مرة”.

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