2019/07/19 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، الحكومة بالسعي لاصدار قرار من الأمم المتحدة لتعويض ضحايا انتهاكات عصابات «داعش» الارهابية في العراق.ودعا الغراوي، في بيان صدر عن مكتبه، الحكومة العراقية إلى ان «تكون جادة في السعي لاصدار قرار أممي لتعويض ضحايا انتهاكات وجرائم عصابات داعش في العراق».

وأضاف ان «قرار مجلس الامن (2379) كان خاصا بجمع وتوثيق وخزن الأدلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية في العراق ولم يشر الى تعويض الضحايا»، مبيناً ان «التعويض هو جزء من إنصاف الضحايا وجبر الضرر عما لحق بهم من انتهاكات وحشية على يد عصابات داعش الارهابية».

ولفت الغراوي الى ان «المنظومة الدولية معنية بهذا الامر كون الآليات الدولية والقرارات الأممية او انشاء صناديق التعويضات يقع على عاتق منظمة الامم المتحدة، ومن هنا فإننا بحاجة الى تكثيف الجهود الدبلوماسية للخارجية العراقية والمتابعة الجادة لملف التعويضات».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تطالب بإصدار قرار أممي لتعويض ضحايا «داعش») نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تطالب بإصدار قرار أممي لتعويض ضحايا «داعش») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).