تعاون عراقي إيراني بمجال الاتصالات خلال مراسم الأربعين

2019/07/19 | 21:32

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بغداد / الصباح

اتفق وزير الاتصالات نعيم الربيعي ونظيره الايراني محمد جواد اذري جهرمي على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين البلدين وازالة العقبات خلال مراسم مسيرة اربعينية الامام

الحسين (ع).

واكد الربيعي، خلال اللقاء الذي جاء بعد افتتاح معرض (الكامب 2019) في طهران، «تعزيز طاقة الاتصالات بين البلدين ومعالجة المشاكل القائمة».

ووجه الربيعي «الدعوة لنظيره الايراني والشركات الايرانية ومن ضمنها الشركات الناشئة (ستارت اب) للمشاركة في معرض تكنولوجيا الاتصالات في العراق»، مرحبا بـ»التعاون المشترك في مجال الاتصالات بين البلدين».

بدوره، وصف اذري جهرمي قرار العراق الغاء تأشيرات الدخول لزوار الاربعين بانه قرار جيد، مبينا، ان «من المتوقع ان يصل عدد الزوار الايرانيين في مراسم الاربعين الى 4 ملايين لذا يتوجب تشكيل لجنة خاصة والمتابعة والاسراع بمعالجة المشاكل وزيادة طاقة الاتصالات بين الجانبين».

وعدّ جهرمي خفض رسوم الترانزيت بانه يساعد في زيادة التبادل بين البلدين، مشيراً إلى ان «ايران على استعداد لخفض الرسوم مع العراق باي مقدار يبادر اليه الجانب العراقي».

واتفاق الجانبان على اصدار طابع مشترك بين البلدين.

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