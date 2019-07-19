السيد نصر الله: أمريكا غير قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران

2019/07/19 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن أمريكا ليست قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يدرك أن الحرب ستشعل المنطقة، وأنه لن يتمكن من إنهائها.

وأشاد السيد نصر الله خلال استقباله المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان الذي يزور بيروت، بالدعم الحاسم والفاعل من قبل قائد الثورة الإسلامية وحكومة وشعب إيران من أجل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة وبخاصة في لبنان.وإذ أكد السيد نصر الله أن "المقاومة اليوم في أحسن أحوالها"، أشار إلى أن الأمريكيين يحاولون منع تطهير سوريا من فلول الإرهابيين، ويعطلون لأساليب مختلفة عودة النازحين، لافتا إلى أن "هذه السياسات التدخلية في المنطقة ستفشل بكل تأكيد".وبشأن القضية الفلسطينية، أكد نصر الله "أن المقاومة هي الخيار الوحيد والأقوى لمواجهة جرائم واعتداءات وأطماع الصهاينة".وكان عبد اللهيان قد التقى في زيارة خاطفة لبيروت أعقبت زيارته دمشق عددا من المسؤولين اللبنانيين، وبحث معهم العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران.

انتهى.ص.هـ.ح.

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