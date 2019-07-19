2019/07/19 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، على اصدار الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات عراقية بينهم محافظين وقياديين في الحشد الشع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم عصائب أهل الحق يعلق على العقوبات الأميركية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم عصائب أهل الحق يعلق على العقوبات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).