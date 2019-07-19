سلاح الجو التركي ينفذ عملية واسعة شمال العراق

2019/07/19 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، ان سلاح الجو التركي نفذ عملية واسعة شمال العراق.وقالت الوزارة في بيان، إطلعت عليه /ميديا نيوز/، أن “سلاح الجو التركي نفذ عملية واسعة ليلة الخميس-الجمعة، في منطقة (قره جاق) الذي يتخذها حزب العمال الكردستاني ملاذ له شمالي العراق، وشاركت فيها طائرات مسيرة “.لافتا” الى ان العملية […]

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