شرطة ذي قار تلقي القبض على 8 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة

2019/07/19 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، اعتقال 8 متهمين بقضايا المتاجرة بالمواد المخدرة في قضائي سوق الشيوخ وقلعة سكر.وقالت القيادة في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، أن” مفارزمكافحة المخدرات وبالتعاون مع شؤون أمن الافراد في ذي قار تمكنت من القبض على ثمانية متهمين مطلوبين بقضايا المتاجرة بالمواد المخدرة وضبط ( […]

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