نائب عن البصرة: تظاهرات “الجمعة” سياسية بامتياز !

2019/07/19 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..عبر النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ، الجمعة ، بان ” التظاهرات المقرر خروجها اليوم في البصرة و محافظات اخرى سياسية بامتياز ، محذرا من ” دخول المندسيين لزعزعة الأمن في المحافظة ، .وذكر الخزغلي في حديث تابعته / ميديا نيوز / ان التظاهرات ليست جديدة على المحافظة و ابناءها ، […]

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