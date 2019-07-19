محافظ البصرة يوجه بإعلان مناقصات مشاريع التربية والصحة في مختلف مناطق المحافظة

2019/07/19 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الامير العيداني شعبة اعلان المشاريع التابعة الى قسم التعاقدات في ديوان محافظة البصرة بإعلان مناقصات مشاريع قطاعي الصحة والتربية ضمن خطة تنمية الأقاليم الخاصة بعام 2019 .وقال ” العيداني في بيان صحفي خلال اجتماع مع مدير تعاقدات ديوان المحافظة اياد كاظم مبارك انه وجه قسم التعاقدات بإعلان عام […]

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