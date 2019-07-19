2019/07/19 | 21:43

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#عاجل ..



ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري بمضيق هرمز تحمل اسم ستينا أمبيرو

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