2019/07/19 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..#عاجــــــــــل حرس الثورة الاسلامية يعلن توقيف ناقلة النفط البريطانية “استينا إمبيرو” لانتهاكها قوانين الملاحة البحرية في الخليج الفارسي.

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