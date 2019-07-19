محذرة من ارتداءه.. هولندا تفرض غرامة تقدر بـ 150 يورو على كل من يرتدي “النقاب” !

2019/07/19 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفادت وسائل إعلام هولندية اليوم الخميس، أنه سيتم البدء بتطبيق حظر ارتداء النقاب في الاول من اغسطس المقبل، حيث سيتم تغريم الأشخاص الذين يرتدونه في المدارس والمستشفيات والمباني العامة 150 يورو (168 دولار).وذكر موقع (دتش نيور) الاخباري الهولندي انه يتعين الآن على المسؤولين الحكوميين وعمال النقل العام ان يطلبوا من الاشخاص الذين […]

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