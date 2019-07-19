2019/07/19 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم البلداوي، اليوم الجمعة، ان الـ 48 ساعة المقبلة ستكون كفيلة بكشف "الجهة المتورطة" باستهداف مقر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي : هنالك عدة جهات تسعى لـ"اضعاف" الحشد واستهدافه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي : هنالك عدة جهات تسعى لـ"اضعاف" الحشد واستهدافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).