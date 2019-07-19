2019/07/19 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرس الثورة الاسلامية يعلن توقيف ناقلة النفط البريطانية "استينا إمبيرو" لانتهاكها قوانين الملاحة البحرية في الخليج الفارسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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