امانة بغداد تعلن إعادة فتح شارع في الكرادة قطعه لمدة 24 ساعة

2019/07/19 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم

الجمعة، إعادة فتح شارع الكرادة داخل وسط العاصمة بعد قطعه لمدة 24 ساعة، بسبب

أعمال صيانة لخط مجاري رئيسي.

وقالت الأمانة في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، إن “شارع الكرادة داخل وسط بغداد أعيد فتحه

بعد قطعه ليلة امس ولمدة 24 ساعة فقط، لغرض اجراء اعمال صيانة تخسف في احد خطوط

المجاري الرئيسية ضمن المحلة 909 في الكرادة، وتحديداً المقطع الممتد من فندق بابل

باتجاه النفق”.

وأضاف البيان، أن “العمل

استمر على مدار الساعة لإنجاز العمل”، مؤكدا “فتح الشارع أمام حركة

السير والمرور بشكل كامل”.

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