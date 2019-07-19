خطيب جامع ابو حنيفة يحذر من انتشار “مخيف” للتحريض على الكراهية في المجتمع العراقي

2019/07/19 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حذر خطيب جامع ابو حنيفة الشيخ عبد الوهاب السامرائي، من انتشار الكراهية بين أبناء المجتمع العراقي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المدعومة من جهات هدفها العبث في أمن واستقرار البلاد“.

وقال الشيخ السامرائي في خطبة اليوم بجامع ابوحنيفة التي حضرها “النور نيوز” إن” بعد العام 2003 وانفتاح العراق على العالم ودخول الفضائيات واجهزة الاتصالات والانترنت تهيأت الأجواء لأصحاب النفوس الضعيفة بنشر خطاب الكراهية بين أبناء الشعب الواحد”.

وأكد ” من أسباب انتشار الكراهية في المجتمع العراقي هو الاستقطاب السياسي الذي تمارسه بعض الاحزاب باستخدام الطائفية لتكوين جمهور واتباع لها”.

وأضاف الشيخ أن من اسباب انتشار الكراهية أيضا في المجتمع هي وسائل الإعلام التي قصدت الإثارة وابتعدت عن المهنية من خلال طرحها لمواضيع ومناقشات ولقاءات تعتمد على الشحن الطائفي والمناطقي، مشيراً إلى أن اكثر ما يثير الناس في مواقع التواصل هي المواضيع التي المحملة بالكراهية وهي اكثر مايسارع الناس بالتعليق عليها والمشاركة في نقاشاتها”.





وتابع أن” فقدان الرقابة

من الحكومات المتعاقبة فضلا عن دعم بعض الاحزاب لقنوات تحرض على الكراهية ونبذ

الاخر”.

وأشار إلى أن” دراسة تابعة لمركز دراسات عراقي أكدت أن” المواطن يستقبل في اليوم الواحد 37 رسالة كراهية وتحريض على الكراهية لافتاً إلى أن مثل هكذا خطابات اصبحت متداولة بين الناس في مجالسهم وفي مواقع التواصل”.

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