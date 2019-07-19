صلح عشائري ينهي حادثة اعتداء محافظ واسط على ضابط أثناء الواجب.. هذا شرطه (فيديو)

2019/07/19 | 21:58

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بغداد اليوم _ واسط

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن إجراء صلح عشائري بين محافظ واسط محمد المياحي وضابط الشرطة الذي اعتدى عليه قبل أيام في سيطرة "اللج".

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "صلحا عشائريا تم، اليوم، بين قبيلة محافظ واسط محمد جميل المياحي، وبين قبيلة الضابط محمد الطائي الذي اعتدى عليه المياحي قبل أيام في سيطرة اللج".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "شيخ قبيلة طي التي ينتمي لها الضابط المعتدى عليه قبِل اعتذار المياحي لكنه اشترط عليه المجيء بدون سيارة أو حماية لتقديم اعتذاره خلال 3 أيام من الآن".

وكانت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية قد حصلت ، السبت (13 تموز 2019)، على مقطع فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالاعتداء على ضابط في احدى سيطرات المحافظة، قبل أن يأمر وزير الداخلية ياسين الياسري بحسب حماية مبنى المحافظة ردا على ذلك ويرفع الضابط دعوى قضائية ضد المياحي.

واثار قيام المحافظ بالاعتداء على ضابط برتبة رائد في احدى سيطرات المحافظة اثناء تأديته الواجب الرسمي، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره البعض إهانة الى المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها الضابط مطالبين بالوقت ذاته الجهات المعنية بمحاسبة المحافظ للحد من شيوع هذه الظاهرة.

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وقالت الأمانة في بيان، إن "شارع الكرادة داخل وسط بغداد أعيد فتحه بعد قطعه ليلة امس ولمدة

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وقالت الهيأة في بيان، انه "تمت إعادة ارسالية معمل خط أنابيب متكامل مع ملحقاته إلى الجانب الأر

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