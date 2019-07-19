2019/07/19 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت خلية الإعلام الأمني، فتح تحقيق رسمي بحادثة قصف معسكر للحشد الشعبي في قضاء آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثليين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي لبيان حقيقة ماحصل في معسكر الشهداء للواء 16 حشد شعبي الذي تعرض فجر هذا اليوم الى ضربة من طائرة مسيرة مجهولة".وكانت خلية الإعلام الامني اعلنت اليوم تعرض معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع للواء 16 حشد شعبي فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة والساعة الثانية وعشرون دقيقة الى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة وأدى القصف الى جرح اثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تحقق بقصف معسكر للحشد في آمرلي) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تحقق بقصف معسكر للحشد في آمرلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).