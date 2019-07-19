النقل تحقق اكثر من (17) الف نقلـة بواسطة شاحنات النقـل البـري خـلال النصف الأول من العـام الحالي

2019/07/19 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركـة العامـة للنقـل البـري التابعة لوزارة النقـل، اليوم الجمعة تحقيق (512 17) نقلـة خـلال النصف الأول من العـام الحـالي .

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