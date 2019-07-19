عبد المهدي يوجه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ماحصل في معسكر الشهداء

2019/07/19 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبيان ماحصل في معسكر الشهداء الذي تعرض فجر اليوم الى ضربة من طائرة مسيرة مجهولة.

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