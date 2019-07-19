مقتل وإصابة 7 جنود أتراك شمال العراق

2019/07/19 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم، إن جندياً تركياً قُتل وأصيب ستة آخرون في عملية أمنية بشمال العراق، شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان الجيش التركي قد شن، الأسبوع الماضي، ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها اسم "عملية المخلب" في شمال العراق، تستهدف حزب العمال الكردستاني بالمدفعية، والقصف الجوي، فضلاً عن القوات الخاصة.وكانت تركيا قد بدأت المرحلة الأولى من حملتها العسكرية، في منطقة هاكورك، شمال العراق، في وقتٍ سابقٍ من مايو آيار الماضي.انتهى

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