الزراعة : قرار إنشاء مركز للنخيل تم اتخاذه من قبل الوزارة وليست هناك املاءات او اقتراحات خارجية بشانه

2019/07/19 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة صالح الحسني ان قرار إنشاء مركز للنخيل تم اتخاذه من قبل الوزارة وليست هناك املاءات او اقتراحات خارجية بشانه .ونفى الحسني في بيان “جملة وتفصيلاً ما عرضته احدى القنوات الفضائية وما روجت له حول إنشاء مركز للنخيل وكونه اقتراح قدم من قبل الصحفي والكاتب المخضرم حسن العلوي”.وأشار الى ان “قرار […]

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