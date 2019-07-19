رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبيان حقيقة ماحصل في معسكر الشهداء بامرلي

2019/07/19 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبيان حقيقة ماحصل في معسكر الشهداء باملرلي.واشار بيان لخلية الاعلام الامني الى ان” اللجنة مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثلين من قيادة القوة الجوية وقيادة الدفاع الجوي وهيئة الحشد الشعبي لبيان حقيقة ماحصل في معسكر الشهداء للواء 16 حشد شعبي الذي تعرض […]

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