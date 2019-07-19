المرجعية الدينية تبدي قلقها من تدني مستوى التعليم

2019/07/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء المقدسة / الصباح

عبّرت المرجعية الدينية العليا عن قلقها إزاء تدني مستوى التعليم في العراق وذلك بعد الإعلان عن نسبة النجاح بين الطلبة مؤخراً، وطالبت المرجعية الجهات ذات العلاقة بوضع العلاجات المناسبة لهذه الظاهرة.

وقال ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف بكربلاء المقدسة، إنه “من المؤلم ما نسمعه عبر وسائل الاعلام عن تدني مستوى التعليم في العراق وبالخصوص بعد إعلان وزارة التربية نسب النجاح للصف الثالث المتوسط البالغة

(34.07 بالمئة)، فضلا عن نسب النجاح المنخفضة في مراحل أخرى”.وبين، ان “هؤلاء الطلبة يمثلون القاعدة الطلابية المستقبلية في المرحلة الجامعية، كما انهم يمثلون القاعدة للكوادر التعليمية والوظيفية التي سوف تتصدى للمسؤولية في المستقبل من خلال شغلها وظائف مهمة ومتشعبة في البلد”، مبينا ان “هذا الانخفاض سوف يسجل انخفاضا بالعطاء والاداء مستقبلا”.



ولفت الكربلائي، إلى ان “من أسباب الفشل عدم تطور القدرة التعليمية للكوادر التدريسية في إيصال المعلومة الى الطلبة إذ لم تتطور ولم ترتق، وكذلك عدم استقرار المناهج الدراسية وصعوبة بعضها على الطالب”.

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