إجراءات حكومية لفك الاختناقات وفتح طرق العاصمة

2019/07/19 | 22:04

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بغداد / الصباح

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي عن تشكيل لجنة بعضوية وزير الداخلية ومحافظ بغداد وأمينة بغداد لفك الاختناقات وفتح الشوارع وتخطيطها وتأثيثها، في حين أكد زيادة الدعم الحكومي لمزارعي الشلب بدءا من الموسم المقبل.

وأوضح بيانان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقتهما “الصباح”، أن الغزي حثّ، خلال لقائه مدير عام دائرة المرور العامة اللواء زهير عبادة، على “ضرورة تطبيق القوانين والحد من الفوضى في السير”، وكذلك حث على تشغيل الإشارات المرورية كافة في العاصمة بغداد في غضون أسبوعين.

من جهته، أشار اللواء عبادة إلى “قيام المرور العامة بإعداد دراسة شاملة لمداخل بغداد وفك الاختناقات فيها، وتوسيع الشوارع”، بينما أكد الأمين العام على “استحصال التخصيصات المالية الكافية لتأهيل مداخل العاصمة بغداد”.

وأثناء استقباله وفدا من شيوخ ووجهاء محافظة النجف الأشرف برئاسة عضو مجلس النواب الشيخ عبود العيساوي لبحث ملفات تتعلق بسكان المحافظة، تلقى الأمين العام لمجلس الوزراء «طلبات أحد المشايخ بشأن قرار لجنة آثارية يقضي بإخلاء الأراضي التي تسكنها إحدى

العشائر»

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