تدريس منهاج (جرائم البعث) في الجامعات الإنسانية

2019/07/19 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

اتفقت مؤسسة الشهداء مع وزارة التعليم العالي على تدريس منهاج (جرائم البعث المنحل) في الجامعات الانسانية كافة، بينما تنسق مع الجهات ذات العلاقة لأطلاق اسماء الشهداء على بعض الشوارع الرئيسة والمدارس.



وافاد مصدر مسؤول في المؤسسة بتصريح خاص لـ”الصباح” بان المؤسسة بصدد اتخاذ اجراءات وآليات مناسبة مع الجهات المختصة لتنفيذ الامر الديواني رقم “98” الذي نص على دمج شهداء اقليم كردستان مع فئات الشهداء التي نص عليها القانون.ونوه بأن ذلك يتطلب توحيد الامتيازات والرواتب والتخصيص المالي الكافي لهذا الغرض، لذا فان التنسيق يجري مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ذلك بالمرحلة المقبلة، وفي السياق نفسه، ذكر المصدر ان رئيسة المؤسسة ناجحة عبد الامير الشمري عقدت اجتماعا مع دائرتي ضحايا الارهاب وشهداء الحشد الشعبي في المؤسسة للاتفاق على ايجاد افضل السبل والاليات لتسهيل الحصول على تأييد الاستشهاد سواء داخل المقر او في المديريات، مؤكدا تنسيق مؤسسته مع وزارة التعليم العالي لوضع آليات تطبيق المنهج الدراسي (جرائم حزب البعث) المقرر تدريسه في المراحل كافة ضمن مناهج مادة التاريخ وحقوق الانسان في جامعات البلاد.

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