اول رد فعل لعبدالمهدي حول قصف معسكر للحشد الشعبي

2019/07/19 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مؤلفة من قيادة العمليات المشتركة وممثليين من قيادة القوة الجوية وقيادة ا...

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