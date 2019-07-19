2019/07/19 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليابان تستدعي سفير كوريا الجنوبية وتتهمها بانتهاك القانون الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليابان تستدعي سفير كوريا الجنوبية وتتهمها بانتهاك القانون الدولي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليابان تستدعي سفير كوريا الجنوبية وتتهمها بانتهاك القانون الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).