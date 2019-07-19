2019/07/19 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عدم مراعاتها القوانين البحرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).