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إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز


إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
2019/07/19 | 22:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "عدم مراعاتها القوانين البحرية

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