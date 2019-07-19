شرطة الانبار تعلن تفاصيل حادثة مقتل طفلة واصابة 3 فتيات بقنبلة يدوية

2019/07/19 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار،

اليوم الجمعة، عن تفاصيل حادثة مقتل الطفلة هديل واصابة 3 فتيات بقنبلة القاها

عمهن في منطقة الصوفية بمدينة الرمادي.

وقالت القيادة في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، انه ” قام المتهم (احمد ماجد فرحان حريش)

بسحب قنبلة يدوية بعد حدوث مشاجرة مع اولاد عمومته وعند خروجه من المنزل شاهد

دوريات تابعة لفوج طوارئ الانبار العاشر فقام بالرجوع الى البيت والقاء القنبلة

اليدوية مما ادى انفجارها الى مقتل الطفلة هديل واصابة كل من نسرين وفرحان وفاطمة

بسبب الانفجار”.

واضافت، انه “من خلال التحقيق مع

المتهم اعلاه من قبل الضباط المهنيين في مجال التحقيق اعترف بقيامه بدفن (جلكانات

معده للتفجير عدد (٥) تحوي مادة السي فور شديدة الانفجار في غلاف (ثلاجة) تحت الارض

تحت سياج بيته وبعد التفتيش الدقيق من قبل الاجهزة الامنية تم ضبط اسلحة متنوعة و

مختلفة في دار المتهم اعلاه وهي عتاد احادية عدد ١٣ حاويه وعتاد BKC عدد ٢ حاويه وصاروخ

قاذفة RBG 7 وناظور ليلي عدد١ وحقيبة

عتاد ودرع مضاد للرصاص وملابس عسكرية)”.

وتابعت، القيادة في البيان ان المتهم “اعترف صراحة

بان هذه الاسلحة التي ضبطت في داره تعود له واجري كشف الدلالة من قبل قاضي التحقيق

المختص وصدقت اقواله ابتدائيا وقضائيا وسينال جزاءه العادل”.

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