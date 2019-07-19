في أحد مطاعم لندن.. أول ظهور للجعفري بعد اعتزاله الحياة السياسية

2019/07/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع وزير الخارجية العراقي السابق ابراهيم الجعفري وهو يجلس بجانب مستشار الامن الوطني فالح الفياض في مطعم المهدي الايراني غربي لندن.

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