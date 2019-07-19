2019/07/19 | 22:16

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عقود النفط الخام الاميركي ترتفع 33 سنتاً بعد إحتجاز ناقلة النفط البريطانية

الجمعة

19

تموز

2019 :

09:50 pm

18

أرتفعت عقود النفط الخام الأميركي 33 سنتاً ليبلغ سعر البرميل عند

التسوية ثلاثة وثلاثين دولاراً و 55 سنتاً .هذا وأعلن حرس الثورة الاسلامية عن توقيف ناقلة نفط بريطانية مساء

اليوم في مضيق هرمزوقال حرس الثورة الاسلامية: "أوقفنا ناقلة النفط البريطانية والتي

تحمل أسم stena impero لانتهاكها القوانين الدولية للملاحة

البحرية."وأعلنت مصادر ايرانية أنه يجب التحقق من الوثائق الثبوتية للناقلة

وصدور حكم قضائي تجاهها وإن حرس الثورة كان منفذا لحكم وأوامر القضاء

الايراني.وفي وقت سابق قالت بعض المصادر الاعلامية اليوم الجمعة إن ناقلة النفط

البريطانية "استینا امپرو" تم توجيه وجهتها الى ايران وأفادت وزارة

الدفاع البريطانية بأنها کانت علی علم بالموضوع."

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