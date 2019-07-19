2019/07/19 | 22:16

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معطيات حول ناقلة النفط Stena Impero التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز

معطيات حول ناقلة النفط Stena Impero التي أوقفها الحرس الثوري

الإيراني في مضيق هرمز، أعدها مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير U-Feed

بالاعتماد على مواقع الملاحة البحرية والشركة المشغلة للناقلة:الإسم: Stena Imperoسنة الصنع: 2018الطول: 184 مترالعرض: 32 مترالحمولة: 29579 طن من النفط الخامالحمولة القصوى: 49683 طنأرقامها:IMO: 9797400MMSI: 232010294إشارة الاتصال: MBPR5العلم: بريطانياالانطلاق:ميناء الفجيرة (الإمارات) بتاريخ 19-7-2019 الساعة 12:20الوجهة: ميناء الجبيل (السعودية) الوصول المتوقع كان بتاريخ 21-7-2019 الساعة

13:00

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