مقتل شابة بعمر 18 سنة على يد ذويها في دهوك

2019/07/19 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك

اعلنت شرطة محافظة دهوك ان شابا في العقد الثالث من العمر وفتاة قتلا على يد ذويها في مركز مجمع "جرة" التابع لقضاء شيخان.

واوضحت

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