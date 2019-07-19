2019/07/19 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قدم محافظ واسط محمد المياحي اعتذاره للضابط محمد الطائي بعد اهانته والاعتداء عليه في سيطرة اللج قبل ايام.واقيم صلح بين عشيرتي المياحي والطائي انتهى بالاعتذار والتراضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” على طريقة الفصل العشائري.. المياحي يواجه الضابط محمد الطائي ويقدم الاعتذار له) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” على طريقة الفصل العشائري.. المياحي يواجه الضابط محمد الطائي ويقدم الاعتذار له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).