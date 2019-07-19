2019/07/19 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أصابت الصدمة رجلا ألبانيا يقطن في فرنسا عندما قادته الصدفة لشراء علبة سجائر، ليشاهد عليها صورة مطبوعة لقدم مبتورة، والتي كانت صورة ساقه المبتورة.الرجل الألباني ذهل حين رأى صورة رجله المبتورة مطبوعة على علبة السجائر، وتم استخدامها دون أخذ رأيه وقد تم استخدامها على علب السجائر في بلدان الاتحاد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدفة تقود رجلا لاكتشاف صورة رجله المبتورة على علب السجائر المركز الخبري الوطني.

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