2019/07/19 | 22:28

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عاجل..



ترمب: واشنطن ستناقش مع لندن قضية احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية

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