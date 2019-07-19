الشرطة يهزم الكرخ ويحتفل بلقب الدوري

2019/07/19 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أحتفل الشرطة مساء اليوم، بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على الكرخ، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 37 من البطولة.

ورفع الشرطة، رصيده إلى النقطة 89 في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز السادس. ورغم أن الشرطة توج رسميا باللقب في المباراة الماضية رغم خسارته أمام الميناء، إلا أنه فضل الاحتفال اليوم بين أنصاره.الشرطة دخل المباراة منتشيا بعد التتويج الرسمي باللقب، وفضل توديع مدربه المونتنيجري نيبوشا، الذي تعاقد مع الصفاقسي التونسي، بانتصار معنوي.وتمكن المدافع حسام كاظم من افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة. في الشوط الثاني لم يقدم الكرخ الذي ينافس على المركز الرابع، ما يؤهله للتعادل، فيما أضاع الشرطة عدة فرص لتنتهي المباراة بفوزه بهدف نظيف.انتهى

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