البيت الأبيض: اطلعنا على تقارير تحدثت عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية

2019/07/19 | 22:29

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض أنه اطلع على التقارير حول احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي غاريت ماركيس، اليوم الجمعة: "نحن على اطلاع على التقارير حول احتجاز القوات الإيرانية لناقلة نفط بريطانية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لحماية أمننا ومصالحنا من التصرفات الإيرانية الخبيثة".

ناقلة نفط تديرها شركة بريطانية تحول مسارها فجأة صوب إيران

يتبع ..

بغداد اليوم - متابعة

أعرب كبار المسؤولين في بعض الدول الأوروبية عن تضامنهم مع أربع ديمقراطيات من أصول أجنبية في مجلس النواب الأمريكي تعرضن مؤخرا لهجوم حاد من قبل الرئيس دونالد ترامب.

وكانت في مقدمة هؤلاء المسؤولين الأوروبيين رئيسة الوزراء البري

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذها حكما فوريا بالإعدام في 3 أشخاص اقتحموا أحد المنازل في جدة واغتصبوا امرأة.

وثبتت على الجناة الثلاثة، وهم سعوديان وباكستاني، تهمة "شرب المسكر"، واقتحام أحد المنازل وتجريد امر

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