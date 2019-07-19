2019/07/19 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان مفهوم التجديد عند حمزة الملك طمبل بقلم : تاج السر عثمان نستند في هذه الدراسة علي الكتاب الذي أصدره حمزة الملك طمبل بعنوان " الأدب السوداني وما يجب أن يكون عليه ، ومعه ديوانه " ديوان الطبيعة"، وضم في ثناياه عددا من المقالات النقدية ، كان الشاعر والناقد حمزة يوالي كتابتها في جريدة " الحضارة " عام 1927 ، الطبعة الأولي من الكتاب كانت عام عام 1927 " القاهرة" ، والطبعة الثانية 1972 " بدون تا......

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