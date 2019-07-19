2019/07/19 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي مقال_ جاءت سيدة للحياة دون نسب ، قذف بها الزاني البخيل من سيارته العفنة كخرقة قذرة ، هكذا بدأت رواية طارق الشيباني للا السيدة الصادرة عن دار زينب ،رواية كان يمكن ان لا ينتبه إليها الكثير لولا حصولها على جائزتين في نفس السنة .ولنفس هذا السبب حينما يقرأ احدهم الرواية فهو يقرؤها قراءة تقيمية منذ السطر الأول الى الأخير محاولا ان يقف على اسباب استحقاقها للفوز .كاتب الرواية ناقد ايضا والنقاد في أع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نائلة الشقراوي - رواية للا السيدة للكاتب طارق الشيباني، الرواية المكتوبة على مقاس الجوائز لا الإبداع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نائلة الشقراوي - رواية للا السيدة للكاتب طارق الشيباني، الرواية المكتوبة على مقاس الجوائز لا الإبداع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).