عامر صالح - النتائج المتدنية لأمتحانات الثالث متوسط الوزارية في العراق والأسباب الكامنة

2019/07/19 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح عامر صالح كشفت وزارة التربية عن نسب النجاح للمرحلة الوزارية المتوسطة، وقد بلغت 34.69 في المئة.فيما أشار عدد من المسؤولين والمعنيين إلى أسباب عديدة لتدني نسب النجاح في الامتحانات الوزارية، أبرزها سوء الواقع التعليمي وآفة المحاصصة التي نخرت المؤسسة التربوية والتعليمية.وقالت وزارة التربية في بيان مقتضب، إن نسبة النجاح في مرحلة الثالث المتوسط، بلغت 34.69 في المائة، مضيفة أن هذه النسبة غير نهائي......

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