الحمداني من عمان: إعادة تأهيل مسرح الرشيد وقاعة الشعب..ومسرح الأوبرا بالبصرة في خطوات إنجازه الأخيرة

2019/07/19 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الجمعة، ان "العراق سيشهد تغيرا واضحا في مجال السياحة والآثار خاصة بعد تسجيل العديد من الأماكن الآثرية ضمن التراث العالمي والعمل مستمر لتسجيل وتسمية أماكن جديدة".مؤكدا ان العراق "يحتاج إلى بناء متحف عراقي يمتلك مواصفات عالمية يضاهي ما موجود في العالم، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية خاصة لدعم البنى التحتية في الاهوار والچبايش وأورو والوركاء وغيرها، لإعادة بهاء السياحة".

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