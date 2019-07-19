اصابة 5 مدنيين في 3 حوادث سير بديالى

2019/07/19 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الجمعة، باصابة 5 مدنيين في 3 حوادث سير داخل المحافظة.وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” 5 مدنيين اصيبوا بجروح متفاوتة في 3 حوادث سير على طريق بعقوبة- كنعان(كم شرق بعقوبة) وطريق ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة)”.واضاف المصدر،ان” حالة المصابين مستقرة بعد نقلهم الى مراكز طبية لافتا […]

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